В Уфе две центральные улицы до конца июля ограничат в движении

Закрыто движение с сегодняшнего дня на перекрестке улиц Мустая Карима и Коммунистической, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Здесь начали реконструировать тепломагистраль. Работы будут проводиться круглосуточно и Коммунистическая будет закрыта на половине проезжей части:

– по нечетной стороне с 8.00 часов 10 июля до 24.00 часов 20 июля 2017 года;

– по четной стороне с 8.00 часов 21 июля до 24.00 часов 30 июля 2017 года.

Администрация просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.