По горячим следам полиция задержала двух подростков.

В Белебее из магазина украли коробку игрушек-спиннеров, а также аксессуары для мобильных телефонов и две камеры видеонаблюдения.

По горячим следам полиция задержала двух 16-летних подростков, которые раньше работали в торговом центре где расположен магазин. Парни во всем признались и рассказали, что в бутик они пробрались ночью, взломав окно.

Часть похищенного изъята, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД,