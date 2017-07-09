В Башкирии с велосипедиста взыскали 90 тысяч за совершенное ДТП

Мелеузовский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску о возмещении материального ущерба и морального вреда, сообщает пресс-служба Верховного суда РБ.

В июне прошлого года велосипедист столкнулся на одной из улиц с мотоциклом «Хонда». За совершение ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения, водитель велосипеда был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, мотоциклист через суд взыскал 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов по оплате эвакуатора и хранения транспорта на стоянке, расходов на оплату услуг оценщика, юридических и представительских услуг, почтовые расходы и расходы на оплату госпошлины.