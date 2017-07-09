В работе республиканского минздрава вскрылись коррупциогенные факторы. В частности, отдельные чиновники ведомства вмешались в закупку медицинского оборудования для Республиканского перинатального центра. Они предоставили готовые проекты технических заданий, хотя их разработкой должны заниматься специальные экспертные группы.

Кроме того, супруг главного специалиста-эксперта приобрел землю и жилой дом, не имея на это достаточных доходов. А минздрав не организовал процедуру контроля за служебными расходами чиновника.

Также в действиях главврачей подведомственных учреждений установлены факты конфликта интересов. В частности, главврач Малоязовской ЦРБ закупал для больницы продукты в организациях, принадлежащих родственнику. А главврач Мелеузовской больницы выдал повышенную премию своей супруге – заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники.

В адрес главы ведомства внесли представление, по результатам его рассмотрения девять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Два главных врача райбольниц и начальник отдела минздрава уволены по собственному желанию, сообщает республиканская прокуратура.