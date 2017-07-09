Сотрудница стерлитамакского завода пострадала на пожаре

10.07.17 В Уфе задержали мужчину, повредившего пять дорогих автомобилей‍

10.07.17 В Башкирии священникам не дали вертолет для молебна за спасение урожая

10.07.17 Автодорогу Вознесенское – Сарва в Нуримановском районе закрыли для большегрузов

10.07.17 В Уфе пройдет благотворительная акция «Право на жизнь»‍

10.07.17 В Башкирии стартует II Евразийский гуманитарный форум