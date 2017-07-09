Башкирская картина признана лучшим фильмом на детском кинофестивале в Крыму

Картина «Три письма» киностудии «Башкортостан» (режиссер Руслан Юлтаев) признана лучшим короткометражным фильмом на фестивале «Алые паруса» в Гурзуфе (Крым), сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Самым добрым фильмом стала лента Стивена Спилберга «Большой и добрый великан», самым мудрым - военная драма «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопы. В главной номинации «Самый-самый фильм» победила картина Дмитрия Киселева «Время первых».

«Алые паруса» – один из немногих кинофорумов мира, сочетающий развитие кино и образование детей. Президент фестиваля - народный артист СССР Василий Лановой. В попечительский совет входят народные артисты России Андрей Соколов и Всеволод Шиловский, а также академик, профессор ВГИКа Валентина Орлова.

Победителей фестиваля определяло детское жюри из «Артека».