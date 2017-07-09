В Башкирии дожди топят урожай

Теперь согласно оптимистическому прогнозу аграрии смогут собрать три млн тонн хлеба, пессимистическому — полтора, реальному — 2,8, заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, на оперативном совещании в правительстстве РБ.

Во всем виновата погода, дожди буквально затопили посевы, отмечают в аграрном ведомстве. Растения отстают в развитии от нехватки тепла, а из-за переувлажнения почвы активизировались различные болезни. Реально пострадавшими от избытка влаги уже признано 107 хозяйств республики, общий ущерб превышает 400 млн рублей.

В заготовке кормов уже наметилось отставание. Сена пока запасено лишь 7 процентов от плана, сенажа — менее 40. Сроки уходят, потому реальный прогноз заготовки кормов вряд ли превысит 24 центнера кормовых единиц на условную голову, отметил министр. Но все может сложится и хуже: 15 ц. к. ед на условную голову скота — это пессимистический прогноз кормозаготовки, 33 — оптимистический.