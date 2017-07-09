В Стерлибашевском районе коммунальщики сбрасывали в реку грязную воду

Нарушения экологического законодательства предприятием «Стерлибашевоводоканал» выявила Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Предприятие незаконно сбрасывало неочищенные сточные воды в реку Кайраклы. Между тем оно должно было получить решение о предоставлении водного объекта в пользование, разработать нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и получить соответствующее разрешение. Кроме того, оно обязано было очищать воду перед сбросом.





Природоохранный прокурор возбудил в отношении директора административное дело за нарушение правил водопользования, он оштрафован на 10 тыс. рублей.





Кроме того, прокуратура в судебном порядке потребовала запретить загрязнение водоема. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Верховный суд республики отменил решение и обязал предприятие и районную администрацию прекратить сброс загрязненных стоков в реку. На устранение нарушения отведено 18 месяцев.