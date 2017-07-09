Команда «Идель» из Башкирии стала третьей на Всероссийской туриаде

Команда «Идель» из Башкирии заняла третье место на VI Всероссийском фестивале по спортивному туризму среди инвалидов «Юрюзань-2017», сообщили в республиканском отделении Всероссийского общества инвалидов.

В туриаде, проходившей в Салаватском районе, приняли участие 14 команд из разных регионов страны, в том числе Крыма. Им предстояло пройти три дистанции: водную, горную и на колясках.

Нашу команду сумели обойти только «Сарматы» из Оренбургской области и «Уральская братва» из Магнитогорска. Зато наши спортсмены стали первыми на чемпионате по альпинизму среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, который также проходил в рамках фестиваля.