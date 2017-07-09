В Уфе задержаны уличные грабители

Злоумышленники в течение двух недель совершили серию грабежей, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

С конца июня в отдел полиции стали поступать заявления от женщин об ограблении. Во всех случаях схожий по приметам молодой человек подбегал к жертвам сзади и резким движением срывал с них золотые цепочки.

В итоге подозреваемый и его сообщник были задержаны на территории Советского района столицы. Как выяснилось, грабежи совершал 26-летний ранее судимый горожанин, а его также ранее судимый 23-летний сообщник, житель Кушнаренковского района, сбывал краденое в ломбард. Выручка шла на наркотики.