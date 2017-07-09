Житель Стерлитамака вонзил нож в ревнивого собутыльника

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На днях 36-летний мужчина пил спиртное у себя дома со знакомым. Завершилась пьянка тем, что хозяин приревновал жену к 39-летнему гостю, а тот нанес ему в ответ ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали, а медики обратились в полицию.

Злоумышленника задержали, ранее он уже был судим. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.