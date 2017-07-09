В Уфимском районе задержан водитель маршрутки с поддельными правами

Нарушителя в рамках операции «Автобус» выявили сотрудники ГИБДД.

Сегодня инспекторы ДПС остановили для проверки микроавтобус, следовавший по маршруту № 171 (Уфа – Жуково). На тот момент в салоне находился один пассажир.

По предварительным данным, 37-летний водитель был лишен прав в 2015 году за пьяное вождение. Права, которые у него были при себе, предположительно, являются подделкой. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.