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10.07.17 | 13:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии капуста подорожала в два раза, а морковь - на треть
Цены на товары и услуги в республике возросли в июне на 0,9 процента, а с начала года – на 2,2 процента, сообщает Башкортостанстат.
Наиболее значительно в первый месяц лета подорожали продукты питания – на 2,2 процента, в меньшей степени услуги – 0,7 процента. Непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,3 процента.
Лидерами подорожания, по традиции, стали овощи: капуста выросла в цене на 90 процентов, морковь – на 31,3, картофель – на 27, свекла – на 16,7 процента. На четверть подорожали яблоки и апельсины. Подешевели, также на четверть, помидоры и огурцы, немного снизились цены на бананы и лимоны. Доступнее стали и некоторые другие продукты: яйца, мясо птицы, «молочка», мука, макароны и крупы, за исключением риса.
По-прежнему рос в цене бензин. Наоборот, подешевели одежда и обувь, медикаменты, бытовая техника, телевизоры, смартфоны и компьютеры.
На стоимость услуг повлиял высокий сезон. Подскочили цены на проезд в поездах, путевки в санатории, зарубежные туры. Кроме того, подорожали почтовая и сотовая связь. Зато дешевле стало обходиться добровольное страхование автомобиля и жилья, а также занятия в бассейне.
По росту цен с начала года среди регионов Приволжского округа республика занимает шестое место. Показатель Башкирии чуть ниже, чем средний по России.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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