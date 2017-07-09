В Башкирии капуста подорожала в два раза, а морковь - на треть

Цены на товары и услуги в республике возросли в июне на 0,9 процента, а с начала года – на 2,2 процента, сообщает Башкортостанстат.

Наиболее значительно в первый месяц лета подорожали продукты питания – на 2,2 процента, в меньшей степени услуги – 0,7 процента. Непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,3 процента.

Лидерами подорожания, по традиции, стали овощи: капуста выросла в цене на 90 процентов, морковь – на 31,3, картофель – на 27, свекла – на 16,7 процента. На четверть подорожали яблоки и апельсины. Подешевели, также на четверть, помидоры и огурцы, немного снизились цены на бананы и лимоны. Доступнее стали и некоторые другие продукты: яйца, мясо птицы, «молочка», мука, макароны и крупы, за исключением риса.

По-прежнему рос в цене бензин. Наоборот, подешевели одежда и обувь, медикаменты, бытовая техника, телевизоры, смартфоны и компьютеры.

На стоимость услуг повлиял высокий сезон. Подскочили цены на проезд в поездах, путевки в санатории, зарубежные туры. Кроме того, подорожали почтовая и сотовая связь. Зато дешевле стало обходиться добровольное страхование автомобиля и жилья, а также занятия в бассейне.

По росту цен с начала года среди регионов Приволжского округа республика занимает шестое место. Показатель Башкирии чуть ниже, чем средний по России.