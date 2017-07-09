В Башкирии отремонтируют 354 двора и 35 парков и скверов

354 двора и 35 общественных территорий благоустроят в республике в нынешнем году по программе «Формирование современной городской среды», сообщил замминистра ЖКХ Альфред Зиннатуллин.

В проекте примут участие 23 муниципальных образования. Минимальный перечень работ включает ремонт дворовых проездов и систем освещения, установку скамеек и урн. Дополнительно могут быть обустроены парковки, детские и спортивные площадки, тротуары, пешеходные дорожки.

Следить за ходом благоустройства двора или парка можно с помощью видеотрансляции. Она уже запущена в Уфе, Нефтекамске, Сибае и Янауле.

Проект рассчитан до 2022 года. Начиная с 2018-го в ней будут принимать участие все населенные пункты республики с численностью населения более тысячи человек. Это около 240 городов и сел.