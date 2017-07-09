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10.07.17 | 12:48 НОВОСТИ | Архив новостей
ФК «Уфа» презентует новую игровую форму
Компания-изготовитель разработала для нее эксклюзивный дизайн.
ФК «Уфа» покажет новую игровую форму и познакомит болельщиков с новыми игроками.
Компания-изготовитель формы осталась прежней, но разработала для нее новый дизайн и изготовила эксклюзивнык комплекты, сообщает пресс-служба клуба.
Презентация состоится 13 июля в 19.00 в уфимском ТЦ «Мега» по адресу: ул. Рубежная, 174.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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