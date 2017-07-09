Ирек Ялалов: приоритетные инфраструктурные проекты должен финансировать федеральный центр

Вернуться к финансированию федеральным центром приоритетных инфраструктурных проектов в городах-миллионниках предложил на Московском урбанистическом форуме глава администрации Уфы Ирек Ялалов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Миллионники находятся на очень хороших стартовых позициях, и если будет хорошая методологическая и финансовая поддержка, то они будут серьезно развиваться, подчеркнул сити-менеджер.





В пример Ирек Ялалов привел опыт Китая. Там треть налогов остается в городе, треть - в правительстве региона, треть перечисляется в Пекин. У нас же 10 процентов средств остается в городе, треть - в республике, все остальное уходит в федеральный центр.





Сити-менеджер предложил вернуться к эпохе Советского Союза, когда строительство инфраструктуры - трамвайных путей, мостов и прочего финансировалось из центра.