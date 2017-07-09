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Хоккеисты «Салавата Юлаева» приступили к тренировкам

Игроки уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» после углубленного медицинского осмотра приступили к тренировкам и начали подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба клуба.