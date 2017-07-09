Дорога в Сарву доступна для легковушек

Автодорога Вознесенкое - Сарва (Нуримановский район) с воскресенья открыта для проезда легкового транспорта, - отчитался на оперативном совещании в правительстве исполняющий обязанности председателя Госкомтранса РБ Альберт Сулейманов.

Напомним, после того, как жители деревни устроили митинг из-за разбитой лесовозами дороги, глава региона Рустэм Хамитов дал поручение правительству разобраться с этим вопросом.

В этот же день, с с инспекционной поездкой в район выехал заместитель премьер-министра правительства Ильяс Муниров. Осмотрев объект, он встретился с населением и принял решение закрыть дорогу на время ремонта для большегрузного транспорта, установить пункты весового контроля.

Автор: Маргарита ДМИТРИЕВА