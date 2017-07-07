Зоны отдыха в Уфе - равнение на Площадь двух фонтанов

Площадь двух фонтанов - место, где многие горожане проводят выходные всей семьей, посетил мэр Ирек Ялалов. Он осмотрел артобъекты, изучил меню расположенных здесь кафе, обратил внимание на качество благоустройства площадки и детской игровой зоны, пообщался с уфимцами.

Ирек Ялалов отметил необходимость создания в разных районах Уфы подобных площадок, где могли бы отдыхать горожане всех возрастов. Он также дал поручение продумать элементы благоустройства прилегающей к площади территории, чтобы вместе они составляли единую прогулочную зону, сообщает пресс-служба столичной аминистрации.

Площадь двух фонтанов открылась в 2015 году и знаменита любимым уфимцами артобъектом - композицией "I Love Өфө".