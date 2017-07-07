В Чишминском районе водитель без прав погубил пассажира

ДТП произошло вчера вечером в Чишминском районе на первом километре дороги д. Новая - д. Аминево.

Двадцатилетний водитель из Октябрьского за рулем «Опель Астра» на повороте не справился с управлением и врезался в стоящий впереди прицеп «Вагон-дом» грузового «Рено Керакс-380».

В результате аварии пассажир, 42-летний чишминец, скончался на месте происшествия. Водитель «легковушки» был госпитализирован. Кстати, он не имел водительских прав, рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено около трех тысяч нарушений ПДД, 69 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, пояснил Д. Гильмутдинов.