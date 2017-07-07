В Уфе водитель, задавив во дворе женщину, скрылся

Бедолага, 47-летняя женщина без определенного места жительства, скончалась на месте.

ДТП произошло вчера утром во дворе дома № 4 на ул.Большой Шелководной. Сдавая назад, 40-летний уфимец за рулем «Рено Логан» наехал на женщину, которая сидела на проезжей части. Водитель тут же скрылся с места происшествия. А женщина скончалась от полученных травм на месте.

Сотрудники полка ДПС установили и задержали водителя. В отношении него составлен административный материал об оставлении места ДТП, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одинадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и двенадцать получили травмы.