Три медали привезли юные уфимцы с Международных детских игр

По результатам соревнований на МДИ-2017 наши спортсмены завоевали три медали, сообщает пресс-служба администрации столицы.

«Золото» в дзюдо выиграл Владислав Дулов, бронзовые награды в копилку сборной принесли легкоатлет Антон Бахтин и дзюдоист Александр Павлов. Нескольким ребятам совсем немного не хватило до попадания на пьедестал почета.

Торжественное закрытие Международных детских игр прошло вчера в Каунасе. Всего в них приняли участие команды из 88 городов со всего мира, разыграны десятки комплектов медалей в восьми видах спорта.

Президент комитета Международных детских игр Торстен Раш поблагодарил организаторов и пригласил команды в Иерусалим в 2018 году, где состоятся следующие Игры. Также он анонсировал проведение Международных детских игр в 2019 году в Уфе, отмечает пресс-служба.