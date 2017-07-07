В Уфе задержана похитительница велосипедов

В Кировском районе столицы сотрудники уголовного розыска раскрытии серию краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Полицейские, получившие не одно заявление о пропаже двухколесного транспорта, вышли на след похитителя и задержали 42-летнююю уфимку. Они выяснили, что женщина продавала похищенные велосипеды случайным прохожим, а вырученные деньги тратила на наркотики. Наркоманка промышляла кражами полтора месяца. Забирала только детские и подростковые велосипеды. В одном из подъездов она "прихватизировала" сразу велосипед и детский электрический мотоцикл.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «кража». Пресс-служба отмечает, что во всех случаях горожане легкомысленно оставляли велосипеды на ночь без присмотра в тамбурах подъездов, а утром обнаруживали пропажу.