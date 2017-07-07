Рустэм Хамитов в Белогорске: "Чувствуется жизнь"

Руководители регионов Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили ряд социальных объектов Белогорского района, сообщает пресс-служба главы Башкортостана.

Главы республик побывали в районном доме культуры, построенном в 1960-е годы. Здесь проходят репетиции и выступления творческих коллективов, востребованных по всему Крыму. По словам заведующей Оксаны Торопенко, в кружках и секциях занимаются более 250 человек, половина из них - дети.



– Чувствуется жизнь. Дети начали заниматься – это хорошо, – отметил Рустэм Хамитов.



Глава Башкортостана спросил заведующую, какие работы еще необходимы для приведения здания в порядок. Оксана Торопенко сообщила, что в этом году планируется частично заменить теплосети, выполнить ремонт сцены и зрительного зала. Она выразила огромную благодарность республике от лица жителей района за помощь в ремонте Дома культуры. Благодаря башкирскому шефству в здании была отремонтирована кровля, проведён ремонт портала сцены



– Надеюсь, что следующую научно-практическую конференцию мы уже проведем в этом зале, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Напомним: глава Башкортостана в Крыму принял участие во Всероссийской научно-практической конференции «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков», посвящённой вхождению двух республик в состав России.





В этот же день в селе Богатое Рустэм Хамитов и Сергей Аксёнов посетили среднюю школу и детский сад, нуждающиеся в дальнейшей реконструкции.