Сергей Аксёнов: Мы активно внедряем в Крыму опыт башкирских коллег

"С помощью наших башкирских друзей и партнёров реализуются важные проекты в самых разных сферах – от промышленности, сельского хозяйства, туризма до образования, культуры, спорта. Башкортостан шефствует над Белогорским районом. Города Мелеуз и Белогорск стали побратимами", - сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков».

"Мы подписали план мероприятий по реализации соглашения между нашими республиками о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также ряд межведомственных соглашений. Мы активно внедряем в Крыму опыт башкирских коллег в плане разработки и применения нормативно-правовой базы", отметил глава Крыма.

Сергей Аксёнов заметил, что "Крым и Башкортостан объединяют многие тысячи человеческих связей – родственных, дружеских, профессиональных, деловых. В истории моей семьи Уфа занимает особое место. Мои дедушка и бабушка познакомились в годы войны в уфимском военном госпитале, куда дед попал после ранения. Мама окончила Уфимский авиационный институт в 1976 году. Так что Уфа – это родной для меня город".