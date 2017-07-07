Рустэм Хамитов: Мы продолжим восстановительные работы в Белогорском районе

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил сегодня в Белогорске на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков», сообщает пресс-служба главы.

"Мы продолжим оказывать Белогорскому району помощь. Будем продолжать ремонтные, восстановительные работы. После открытия конференции мы с коллегами посетим социальные объекты и вместе с Сергеем Валерьевичем (Аксёновым - Н.Т.) посмотрим, что можно будет сделать в плане их поддержки," - заявил Рустэм Хамитов.

Глава напомнил, что "уже в апреле 2014 года официальная делегация нашей республики побывала здесь, в Белогорском районе. Тогда же было подписано соглашение между Правительством Республики Башкортостан и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве".