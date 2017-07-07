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08.07.17 | 12:54 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии водитель опрокинул "Хундай Солярис" в кювет. Есть пострадавшие
ДТП произошло вчера вечером в Хайбуллинском районе на 98-м километре автодороги Сибай - Акъяр, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.
Водитель, 26-летний хайбуллинец, за рулем "Хундай Солярис" не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась.
В результате аварии водитель и его 18-летний пассажир получили травмы.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых одиннадцать человек получили травмы, сообщает пресс-служба.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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