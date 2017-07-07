#Башкирия-В Башкирии водитель опрокинул "Хундай Солярис" в кювет. Есть пострадавшие
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08.07.17 12:54
В Башкирии водитель опрокинул "Хундай Солярис" в кювет. Есть пострадавшие
08.07.17 11:28
В Башкирии прокуроры прошлись по детским лагерям и выявили больше сотни нарушений
08.07.17 10:50
До Уфы на угнанной машине не доехал. Заблудился
08.07.17 10:24
Миллион не заплатили уфимским охранникам
08.07.17 10:20
Лето наступит после дождичка 12 июля
08.07.17 10:09
Уфимцы завоевали новые медали на Международных детских играх
08.07.17 08:28
Подписан меморандум между Советом министров Республики Крым и Правительством Республики Башкортостан
08.07.17 00:25
Уфимка Айгуль Ахметшина победила в международном конкурсе оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер»
08.07.17 00:02
В Белебее инспектор ДПС получил от водителя взятку в 10 тысяч рублей
07.07.17 16:24
Жителя Стерлитамака будут судить за организацию азартных игр
07.07.17 15:59
Рустэм Хамитов призвал парламентариев формировать культуру оптимизма
07.07.17 15:46
Башкирия получила в подарок детский санаторий в Крыму
07.07.17 15:45
Роснефть планирует выделить более 40 млрд рублей, чтобы привести в порядок Башнефть
07.07.17 15:27
В Башкирии остается около двух тысяч обманутых дольщиков
07.07.17 15:27
Лишь треть башкирских предпринимателей знает о программе господдержки
07.07.17 15:26
Натяжной потолок нанес ущерб здоровью туймазинца
07.07.17 15:20
Грузовики в Сарву не пустят
07.07.17 15:18
В Башкирии половина всех работающих получает меньше 20 тысяч рублей
07.07.17 15:09
Рустэм Хамитов: рождаемость резко пошла вниз
07.07.17 14:24
В России под отзыв попали Audi и Volkswagen
07.07.17 14:14
В Уфе охранники работали бесплатно
07.07.17 13:49
Чишминского трудягу избили и забрали весь его скромный заработок.
07.07.17 13:10
В Уфе перекроют несколько улиц для ралли «Шелковый путь»
07.07.17 13:07
Житель Нефтекамска осужден за кражу денег с чужой банковской карты
07.07.17 12:43
В Башкирии будут судить наркогруппировку
07.07.17 12:04
Сегодня ночью в центре Уфы была перестрелка
07.07.17 11:59
Больница выплатит полмиллиона за оставленный в животе хирургический зажим
07.07.17 11:50
В Уфе проверят дорожные знаки и ограждения в районе школ
07.07.17 11:48
В Уфе задержали серийных угонщиков
07.07.17 11:34
В уфимском парке появится парусное судно Петра I
07.07.17 11:29
В Башкирии 92 супружеские пары наградят за любовь и верность
07.07.17 11:28
Чишминец, зарезавший знакомого, отсидит 11 лет
07.07.17 11:16
Часть уфимского микрорайона Сипайлово на сутки останется без воды
07.07.17 11:05
Уфимец Владислав Дулов завоевал золотую медаль на Международных детских играх
07.07.17 10:51
Рустэм Хамитов: отношения Башкирии с Ираном находятся на подъеме
07.07.17 10:47
В Уфе наркоман ездил по незаконно полученным правам
07.07.17 10:24
Башкирия укрепляет отношения с Ираном
07.07.17 09:20
В Бурзянском районе директор школы похитил 128 тысяч рублей
07.07.17 09:01
В Башкирии в страшной аварии погибли пять человек
06.07.17 19:50
В Уфе закроют для движения часть улицы Цюрупы
06.07.17 16:28
Город Октябрьский пострадал от обрушившейся стихии
06.07.17 16:25
Жительница Уфы взыскала 400 тысяч со сбившего её водителя
06.07.17 16:16
Белоречанку будут судить за использование контрафактной «1С»
06.07.17 15:49
Рустэм Хамитов поручил разобраться с разбитыми дорогами в Нуримановском районе
06.07.17 15:49
В Башкирии инспектора ГИБДД будут судить за незаконную выдачу документов
06.07.17 15:32
Уфимца будут судить за сдачу арестованной «пятёрки» на утиль
06.07.17 15:31
С Туймазинской ЦРБ в пользу пациента удержано четверть миллиона рублей
06.07.17 15:28
В Уфе экстренно сносят аварийные деревья
06.07.17 15:26
В Уфе пройдёт Евразийский гуманитарный форум
06.07.17 15:24
В Уфе мать-наркоманку лишили родительских прав
06.07.17 15:19
В России для людей, потерявших жильё в результате ЧС, открыли горячую линию
06.07.17 15:07
УАЗ отзывает более 11 тысяч «Хантер»ов
06.07.17 14:53
В Сибае ограбили ростовщиков
06.07.17 14:45
В Уфе разыскивается мужчина, обокравший в больнице трёх пациентов
06.07.17 14:35
Житель Кумертау нанёс ножевые ранения соседу-пенсионеру
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