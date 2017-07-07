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08.07.17 | 11:28 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии прокуроры прошлись по детским лагерям и выявили больше сотни нарушений
Прокуратура потребовала устранить 124 нарушения в детских лагерях, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
Органы прокуратуры республики выявили нарушения законодательства об охране здоровья и обеспечении безопасных условий пребывания детей в оздоровительных учреждениях. Прокуроры в своих отчетах приводят примеры таких нарушений.
Так, в четырех детских лагерях медицинские кабинеты работали без лицензии, а в летнем лагере «Спутник» Белебеевского района в аптечке хранились просроченные лекарства. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.
В 23 оздоровительных учреждениях не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования. Ремонт в школе № 1 в Уфе велся во время работы на ее базе детского лагеря, что создавало угрозу для безопасного пребывания детей.
В 32 летних лагерях нарушалось законодательство о пожарной безопасности. В Краснокамском районе в пришкольном лагере не работала система оповещения пожарной службы о возгорании, а эвакуационный выход из столовой был заставлен посторонними предметами.
Прокуроры оценили безопасность спортивных и игровых площадок в одиннадцати детских лагерях. Так, на спортивной площадке школы и пришкольного лагеря в деревне Юнусово не были закреплены футбольные ворота, волейбольные стойки и спортивное оборудование, из перекладин выступали гвозди. По требованию прокурора Мечетлинского района нарушения устранены.
Еще в 62 учреждениях отсутствовало видеонаблюдение, а на территорию могли свободно проходить посторонние лица.
Прокурорские проверки выявили 124 нарушения. Чтобы их устранить, принесено 23 протеста, внесено 64 представления, объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения закона, в суд направлено 25 исковых заявлений, возбуждено семь административных производств.
Проверки исполнения законодательства в детских лагерях будут продолжены, уточнили в пресс-службе.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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