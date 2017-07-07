В Сибае с родителей детей-инвалидов собрали деньги на школьный диван

Прокуратура города пресекла незаконные поборы в коррекционной школе.

В надзорное ведомство поступила жалоба на незаконный сбор денежных средств в коррекционной школе, где обучаются 109 детей-инвалидов.

Родителям предложили сдать деньги на покупку дивана и штор для классной комнаты. И хотя решение было закреплено в протоколе родительского собрания, он (протокол) не носит обязательный характер.

Причем, "полученные деньги не вносились на расчетный счет образовательного учреждения, а передавались классному руководителю. Это препятствовало учету и контролю за использованием денежных средств", констатирует прокуратура города.



Ппрокуратура внесла в адрес директора школы представление, по результатам рассмотрения которого незаконные поборы прекращены, деньги возвращены родителям.

За допущенные нарушения красный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура напоминает: законодательство гарантирует бесплатность и общедоступность образования и разрешает внесение в учебное заведение лишь добровольного пожертвования, размер которого определяет сам гражданин.