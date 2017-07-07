Уфимец лишился на улице пяти колец, золотого браслета и белого пиджака

Всё это в полночь стало добычей дерзких налётчиков в масках.

Потерпевший около двенадцати часов ночи приехал на такси в гости к знакомым на Уфимское шоссе. Как только уехал автомобиль, на него набросились двое в масках. Они отобрали у него смартфон, золотые браслет, кольца и белый пиджак.

Оперативники угро за неделю установили личности подозреваемых и задержали их. Грабителями оказались ранее неоднократно судимые 22 и 23-летние уфимцы. У них обнаружили и изъяли часть похищенного, в том числе и белый пиджак.

Сейчас рецидивисты находятся под стражей. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», сообщает пресс-служба управления МВД России по Уфе.