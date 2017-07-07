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08.07.17 | 10:50 НОВОСТИ | Архив новостей
До Уфы на угнанной машине не доехал. Заблудился
Бездомный без труда завладел автомобилем: ключи зажигания владелец оставил в салоне...
Хозяин авто "Хендай Соната", 22-летний уфимец, заболтался с продавщицей в селе Уктеево Иглинского района и вдруг услышал с улицы звук отъезжающей машины. Выбежал стремглав, но иномарка уже скрылась.
Парень обратился в полицию. Угонщика, 32-летнего ранее судимого мужчину без определенного места жительства, вскоре по ориентировке задержали в Уфе сотрудники патрульно-постовой службы.
Как выяснилось, мужчина в тот день тоже приехал в Уктеево к знакомым. После застолья направился в магазин за бутылкой. Купил, а на улице увидел "Хендай" с открытой дверью, к тому же ключи зажигания находились в салоне. Забыв про ожидающих друзей, решил доехать до Уфы на чужой машине. Однако угонщик поехал не в ту сторону и заблудился. Бросив автомобиль, он добрался до города на маршрутке.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под арестом, автомобиль в целости и сохранности возвращен владельцу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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