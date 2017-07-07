Миллион не заплатили уфимским охранникам

На 44-летнего директора уфимского ЧОО «Объединение общественной безопасности» возбуждено уголовное дело (невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

С ноября 2016 по май 2017 года директор не платил заработную плату в полном объеме 104 работникам охранного агентства. Накопилось не менее 1 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.