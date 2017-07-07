Лето наступит после дождичка 12 июля

Улучшения погодных условий стоит ожидать не раньше 12 июля, сообщила начальник Гидрометцентра Анна Козаева.

- В июле мы наблюдаем температуру наружного воздуха на 3 градуса ниже нормы, количество же осадков превысило средние многолетние значения. За 6 дней июля уже выпало более трети месячной нормы. Наблюдаются и такие негативные явление, как переувлажнение почвы.

В ближайшие выходные дни температуры воздуха сохранятся в пределах 20 градусов днем и в пределах 10 градусов ночью. В дальнейшем прогнозируем улучшение погодных условий: с 12 июля вероятность осадков уменьшается, а температурный режим прогнозируется на уровне 25-27 градусов тепла, - рассказала Анна Козаева.