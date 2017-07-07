В Белебее инспектор ДПС получил от водителя взятку в 10 тысяч рублей

А просил 15 тысяч... Но даже, если бы ему принесли еще меньше, инспектор был "пойман за руку" сотрудниками УФСБ по РБ, сообщает пресс-служба республиканского следкома.

Взятку инспектор получил ночью возле магазина «Волна» в Белебее. "Раскошелиться" пришлось местному жителю, которому инспектор пообещал не оформлять документы о задержании его за рулем пьяным. Деньгами воспользоваться не удалось - инспектора тут же задержали.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, уточняет пресс-служба.