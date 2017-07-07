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Уфимка Айгуль Ахметшина победила в международном конкурсе оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер»
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08.07.17 | 00:25 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимка Айгуль Ахметшина победила в международном конкурсе оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер»
Стали известны имена победителей международного конкурса оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер». Первую премию получила оперная певица из Уфы Айгуль Ахметшина.
На втором месте – австралийский певец Канг Ванг. Третью премию вместе с призом зрительских симпатий завоевал Мандла Мндебели из Южной Африки.
Лучшие исполнители выбирались из 15 финалистов. Всего в престижном конкурсе приняли участие 138 оперных исполнителей из 42 стран мира, сообщает телеканал «Культура».
В этом году впервые за 36-летнюю историю «Бельведера» финал состоялся в России, на сцене театра «Геликон-опера».
Автор: Надежда РОМАНОВА
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