Уфимка Айгуль Ахметшина победила в международном конкурсе оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер»

08.07.17 Сегодня - Всероссийский день семьи, любви и верности

07.07.17 «Башнефть» отказалась выплатить вознаграждение бывшему менеджменту компании

08.07.17 Рустэм Хамитов поручил разобраться с отсутствием дороги в Нуримановском районе

08.07.17 В Белорецком районе в ДТП с «Газелью» погибли пять человек

08.07.17 В Уфе задержали мужчину, повредившего пять дорогих автомобилей‍

08.07.17 В Башкирии священникам не дали вертолет для молебна за спасение урожая

08.07.17 Автодорогу Вознесенское – Сарва в Нуримановском районе закрыли для большегрузов