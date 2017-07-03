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07.07.17 | 15:59 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов призвал парламентариев формировать культуру оптимизма
Критический анализ не должен заслонять того, что делается в республике положительного, заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая перед депутатами регионального парламента.
«Республика у нас хороша – мощная, сильная. Постоянно говорю об этом и вас призываю – начинайте свои выступления с этих тезисов», - призвал он депутатский корпус.
«Нам нужно формировать культуру оптимизма», - подчеркнул Р.Хамитов. По его мнению, «нытьё, постоянное огульное недовольство, нетерпимость, заданность на негатив не способствуют прогрессу».
Отдельно глава региона коснулся работы средств массовой информации, которые, по его словам, "просто не умеют работать с позитивными событиями, не любят людей, которые добиваются высоких успехов, не вникают в суть дела и поэтому довольствуются полужёлтым фоном".
"На таком фоне мы не сможем двигаться вперёд. Нам нужен оптимизм", - подчеркнул Р.Хамитов.
Он напомнил слова американского инвестора Эстера Дайсона о том, что оптимизм «гораздо более мощный ресурс, чем нефть, газ и даже высокие технологии».
Сами по себе ресурсы ничто, считает руководитель республики. «Только люди, социальный оптимизм, желание двигаться вперёд способствуют тому, чтобы добиваться успехов», - уверен он.
Кстати
На встрече с новым составом Общественной палаты РБ Рустэм Хамитов также говорил, что в обществе не хватает культуры оптимизма.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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