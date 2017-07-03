В Башкирии остается около двух тысяч обманутых дольщиков

Две тысячи несчастных людей в республике мыкаются по съёмным квартирам, заявил глава региона, выступая перед депутатами Госсобрания-Курултая.

«У людей забрали деньги и, собственно говоря, на этом всё завершилось. Нет ни жилья, ни перспективы – ничего. Значительная часть людей отдали последние деньги, продавая квартиры, машины, ещё что-то, лишь бы наскрести и купить квартиру. И эти деньги пропали», - сказал Р. Хамитов.

По его словам главы, в 2010-2012 годах удалось уменьшить количество обманутых дольщиков с трех тысяч до 500.

«Но потом в силу разных причин, в том числе экономических, эта цифра опять возросла почти до двух тысяч», - сообщил он.

Руководитель региона попросил депутатский корпус, «не затягивая, может быть, даже в сентябре детально рассмотреть эту тему с позиции законодателей и внести предложение по правовому решению некоторых вопросов, связанных с обманутыми дольщиками».