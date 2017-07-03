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07.07.17 | 15:20 НОВОСТИ | Архив новостей
Грузовики в Сарву не пустят
Такое решение было принято 6 июля после инспекционной поездки в Нуримановский район вице-премьера республики Ильяса Мунирова
Он ознакомился с ходом ремонта дороги Вознесенское – Сарва и встретился с населением, сообщает пресс-служба госкомитета по транспорту и дорожному строительству РБ.
"На время ремонта никаких грузовых машин здесь быть не должно, у нас есть альтернативная дорога через Караидель", заявил чиновник. Он поручил до 1 августа "привести дорогу в нормативное состояние".
Управление дорожного хозяйства республики и проектные институты должны выяснить, какую нагрузку нормативно разрешено давать на дорогу, мост и уже на основании этого ешить вопрос о ее эксплуатации и установке дорожных знаков.
Для беспрепятственного выезда за территорию сельского поселения жителям Сарвы выделено транспортное средство.
Ранее глава республики Рустэм Хамитов сообщил о ситуации с разбитыми дорогами в Нуримановском районе на заключительном заседании Госсобрания-Курултая.
"Сейчас там крупнотоннажный автомобильный транспорт везёт грузы, разбивает дороги. Людям ни пройти, ни проехать, - рассказал он. - Начались справедливые требования навести порядок к тем, кто занимается дорожным строительством. Вроде бы локального уровня проблема, которая касается буквально нескольких населённых пунктов. Но люди, осознав свои права, вышли с таким требованием».
По словам Рустэма Хамитова, это маленький пример того, как люди реагируют «на нерасторопность власти, на неумение правильно организовать процессы и на пренебрежительное отношение к требованиям наших граждан».
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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