Грузовики в Сарву не пустят

Такое решение было принято 6 июля после инспекционной поездки в Нуримановский район вице-премьера республики Ильяса Мунирова

Он ознакомился с ходом ремонта дороги Вознесенское – Сарва и встретился с населением, сообщает пресс-служба госкомитета по транспорту и дорожному строительству РБ.

"На время ремонта никаких грузовых машин здесь быть не должно, у нас есть альтернативная дорога через Караидель", заявил чиновник. Он поручил до 1 августа "привести дорогу в нормативное состояние".

Управление дорожного хозяйства республики и проектные институты должны выяснить, какую нагрузку нормативно разрешено давать на дорогу, мост и уже на основании этого ешить вопрос о ее эксплуатации и установке дорожных знаков.

Для беспрепятственного выезда за территорию сельского поселения жителям Сарвы выделено транспортное средство.

Ранее глава республики Рустэм Хамитов сообщил о ситуации с разбитыми дорогами в Нуримановском районе на заключительном заседании Госсобрания-Курултая.

"Сейчас там крупнотоннажный автомобильный транспорт везёт грузы, разбивает дороги. Людям ни пройти, ни проехать, - рассказал он. - Начались справедливые требования навести порядок к тем, кто занимается дорожным строительством. Вроде бы локального уровня проблема, которая касается буквально нескольких населённых пунктов. Но люди, осознав свои права, вышли с таким требованием».

По словам Рустэма Хамитова, это маленький пример того, как люди реагируют «на нерасторопность власти, на неумение правильно организовать процессы и на пренебрежительное отношение к требованиям наших граждан».