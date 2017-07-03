|
|
НОВОСТИ
|
07.07.17 | 15:18 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии половина всех работающих получает меньше 20 тысяч рублей
С доходами и зарплатой всё обстоит довольно сложно, заявил глава республики Рустэм Хамитов, выступая перед депутатами Госсобрания-Курултая. Более половины работающих, по его данным, имеют зарплату ниже 20 тысяч рублей.
«Этот показатель, к сожалению, пока переломить не удаётся», - заметил он.
В минусе в республике и объём жилищного строительства. «Покупательная способность населения в последние год-два снизилась, - сообщил Р. Хамитов.- Строить жильё без вариантов его продажи никто не будет. Мы, наверное, выйдем по итогам года с небольшим минусом по строительству жилья. Это будет 95-96 процентов к прошлому году».
Примерно та же ситуация с инвестициями. «Сейчас со всеми предприятиями, которые планировали стройки, покупки, и с правительством ведётся предметная работа. Надеюсь, что до конца года мы ситуацию выправим. Наша задача – 103-104 процента по итогам 2017 года к прошлогодним результатам в части инвестиций», - сказал глава республики.
В целом ситуацию по экономике он назвал «неплохой».
Автор: Гузель НАБИЕВА
|
AHOHC
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06