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07.07.17 | 15:09 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов: рождаемость резко пошла вниз
В первом полугодии рождаемость в республике снизилась по отношению к такому же периоду 2016 года на 11 процентов. В прошлом году рождаемость снизилась на шесть процентов. Об этом сообщил в своем выступлении на заседании Госсобрания-Курултая глава Башкирии Рустэм Хамитов.
По его информации, в стране этот процесс идёт точно так же: рождаемость в регионах сократилась на 12-15 процентов.
Р. Хамитов назвал несколько причин демографического спада. Одна из их - экономическая. «Жизнь дорогая, рыночная экономика беспощадна, помощи порой ждать неоткуда, - отметил он. - Родители, планируя будущее своей семьи, зачастую останавливаются на одном ребёнке, реже – на двух и совсем редко – на трёх и больше детях».
При этом глава республики отметил, что в Башкирии достаточно много платных услуг для детей. «Спортшколы – платные, причём очень дорогие. Музыкальные, художественные школы – платные, танцевальные кружки – платные», - перечислил он.
«Нам предстоит достаточно большой и сложный анализ, - подчеркнул глава. - Надо сопротивляться и находить новые варианты решения, хотя бы стабилизации рождаемости».
Кстати
Рустэм Хамитов обещал вскоре разобраться с ситуацией вокруг спортшкол. "Ряд этих учебных заведений стал местом зарабатывания очень больших денег. Там процветает семейный бизнес. Спортивные традиции надо поддерживать, но когда на административных должностях в этих спортшколах – муж, жена, дети, сваты, братья, племянники, возникает вопрос", - отметил он.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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