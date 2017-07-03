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07.07.17 | 12:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии будут судить наркогруппировку
В суд направлено 147 томов уголовного дела по наркогруппировке, которая действовала в Уфе и Стерлитамаке, сообщает республиканская прокуратура.
У членов группировки было изъято 13 килограммов синтетических веществ пяти видов. На черном ранке их стоимость оценивается почти в 20 млн рублей.
По версии следствия, в 2015-2016 годах несколько безработных молодых людей организовали сообщество и стали заниматься наркобизнесом в Уфе и Стерлитамаке.
Один из них привозил из Москвы крупные партии «синтетики», другой на съемной квартире фасовал ее на килограммовые партии и передавал подельникам.
Наркотики продавались через тайники-закладки, а адреса клиентуре сообщали через мессенджеры.
У наркодилеров были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и сим-карты, которые те активно использовали в свой деятельности, а также электронные весы, полимерные пакеты для упаковки наркотиков и банковские карты.
Большинство обвиняемых находятся под стражей, сообщает прокуратура.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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