В Башкирии будут судить наркогруппировку

В суд направлено 147 томов уголовного дела по наркогруппировке, которая действовала в Уфе и Стерлитамаке, сообщает республиканская прокуратура.

У членов группировки было изъято 13 килограммов синтетических веществ пяти видов. На черном ранке их стоимость оценивается почти в 20 млн рублей.

По версии следствия, в 2015-2016 годах несколько безработных молодых людей организовали сообщество и стали заниматься наркобизнесом в Уфе и Стерлитамаке.

Один из них привозил из Москвы крупные партии «синтетики», другой на съемной квартире фасовал ее на килограммовые партии и передавал подельникам.

Наркотики продавались через тайники-закладки, а адреса клиентуре сообщали через мессенджеры.

У наркодилеров были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и сим-карты, которые те активно использовали в свой деятельности, а также электронные весы, полимерные пакеты для упаковки наркотиков и банковские карты.

Большинство обвиняемых находятся под стражей, сообщает прокуратура.