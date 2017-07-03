Сегодня ночью в центре Уфы была перестрелка

Выстрелы прозвучали в 200 метрах от здания республиканского управления МВД.

Сегодня примерно в час ночи на перекрестке улиц Октябрьской революции и Ленина была перестрелка. Первыми об этом написали пользователи соцсетей. По их информации, там находилось около 20 человек, и вскоре к перекрестку подъехала карета скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, на место перестрелки немедленно выехали сотрудники полиции и криминалисты. По предварительной версии, стреляли из травматического оружия.

Проводится проверка.