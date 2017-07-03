В Уфе проверят дорожные знаки и ограждения в районе школ

Прилегающие к школам участки дорог будут проверены на предмет безопасности, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Без малого 80 школ города имеют выход на проезжую часть. В прошлом году возле образовательных учреждений было установлено более 300 дорожных знаков. Нынче эта работа продолжится.

Возле 33 школ города будет обновлена дорожная разметка, возле двух образовательных учреждений появятся ограждения. Кроме того, будут отремонтированы светофоры, регулирующие движение транспорта в районе школ, сообщает пресс-служба.