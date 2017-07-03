|
|
НОВОСТИ
06.07.17 10:48
Уфимская компания «РегионДорСтрой» задолжала своим работникам более 14 миллионов рублей
05.07.17 15:52
В Башкирии сотрудница потребительского кооператива осуждена за хищение денег у клиентов
|
07.07.17 | 11:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе проверят дорожные знаки и ограждения в районе школ
Прилегающие к школам участки дорог будут проверены на предмет безопасности, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Без малого 80 школ города имеют выход на проезжую часть. В прошлом году возле образовательных учреждений было установлено более 300 дорожных знаков. Нынче эта работа продолжится.
Возле 33 школ города будет обновлена дорожная разметка, возле двух образовательных учреждений появятся ограждения. Кроме того, будут отремонтированы светофоры, регулирующие движение транспорта в районе школ, сообщает пресс-служба.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06