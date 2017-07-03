Больница выплатит полмиллиона за оставленный в животе хирургический зажим

Верховный суд республики утвердил решение Уфимского районного суда о взыскании с медицинского учреждения компенсации морального вреда за смерть пациента.

В 1998 году мужчина попал в аварию и был госпитализирован в Бирскую центральную райбольницу. Медики некачественно провели операцию, оставив в брюшной полости пациента хирургический зажим.

Спустя 17 лет, в 2015 году 56-летний горожанин вновь попал в больницу с острыми болями в области живота. Тогда и был выявлен инородный металлический предмет, ставший источником боли.

Несмотря на интенсивную терапию, медики не смогли спасти жизнь пациенту.

Супруга погибшего обратилась в суд за взысканием с больницы компенсации морального вреда.

Суд обязал выплатить ей полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.