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07.07.17 | 11:48 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе задержали серийных угонщиков
На краденых машинах они разъезжали по Уфе, при этом один из угонщиков сбил ребенка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Серийные угонщики на этой неделе похитили ВАЗ-2115, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. Машины объявили в розыск.
Первой уфимские полицейские «засекли» ВАЗ-2115, в которой было двое парней. Скрытая слежка за ним привела стражей порядка на улицу Болотную, где молодые люди пересели в тоже угнанный ВАЗ 2112. Полиция организовала за ним погоню и задержала на улице Рабочей.
В это же время полиция обнаружила и ВАЗ-2114. Его остановили на улице Средняя Перевалочная, в салоне тоже находилось двое парней. Водителю удалось скрыться, но его вскоре задержали.
Сейчас молодые люди дают показания. Их возраст от 17 до 20 лет, некоторые ранее судимы.
На допросах также выяснилось, что, разъезжая по Уфе на угнанной машине, один из парней сбил ребенка на велосипеде и с места ДТП скрылся. К счастью, мальчик не пострадал.
На молодых людей завели уголовные дела, сообщает пресс-служба
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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