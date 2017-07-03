В уфимском парке появится парусное судно Петра I

Ботик Петра I будет установлен в уфимском парке Победы, сообщили в администрации Орджоникидзевского района Уфы.

Знаменитое беспалубное одномачтовое парусно-гребное судно из дуба было построено в Англии, а затем доставлено в Россию. В парке Победы будет установлена копия ботика, которая займет свое место на верху мемориальной стелы.





Инициатива установки памятника принадлежит Морскому собранию республики. Ботик станет частью мемориального комплекса, посвященного подвигу моряков. В его состав войдут фигуры Петра I, адмиралов Ушакова, Макарова и Нахимова.





Работу над комплексом планируется завершить в октябре.