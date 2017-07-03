В Башкирии 92 супружеские пары наградят за любовь и верность

Супружеские пары получат медали «За любовь и верность», сообщает пресс-служба минтруда республики.

Вручение наград приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Во всех городах и селах республики в этот день пройдут торжественные мероприятия, концерты, ярмарки и выставки.

Медаль «За любовь и верность» ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет, которые добились благополучия и воспитали детей достойными членами общества.