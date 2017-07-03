Чишминец, зарезавший знакомого, отсидит 11 лет

Ленинский райсуд столицы приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима ранее судимого уроженца поселка Чишмы, сообщает пресс-служба Верховного суда РБ.

Мужчина вместе со знакомыми устроили пьянку в одном из домов Уфы. В какой-то момент между ним и собутыльником произошла ссора.

Спустя некоторое время мужчина, находясь не только в пьяном состоянии, но и под действием наркотиков, взял нож и нанес «обидчику» удар в грудь. Тот скончался от полученной травмы.

Подсудимый признал вину. Суд также взыскал в пользу сестры и матери погибшего полмиллиона рублей.