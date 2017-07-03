Часть уфимского микрорайона Сипайлово на сутки останется без воды

Холодная и горячая вода будет отключена с 10.00 12 июля до 04.00 13 июля в ряде жилых домов микрорайона Сипайлово, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Воды не будет в домах по улицам Юрия Гагарина (нечетная сторона с № 23 по № 31 с дробями), Максима Рыльского (№№ 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1) и Баязита Бикбая (нечетная сторона с № 23 по № 33 с дробями).





Ограничения вводятся в связи в работами по монтажу запорной арматуры.