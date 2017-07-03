Уфимец Владислав Дулов завоевал золотую медаль на Международных детских играх

Дзюдоист из Уфы одержал победу на Международных детских играх в литовском городе Каунасе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Награда 14-летного спортсмена Владислава Дулова стала первой в копилке уфимцев. Его соперниками на пути к победе были поляк Пинтер, латыш Тадыс и литовец Сорочавас, которых уфимцу удалось мастерски одолеть.





Медаль Владиславу вручил президент комитета Международных детских игр Торстен Раш.





Успешно выступили в первый день соревнований и уфимские легкоатлеты. Антон Бахтин и Диана Абдуллина прошли квалификацию и сегодня поборются за места на пьедестале. Кроме того, сегодня же состоятся поединки среди дзюдоистов.