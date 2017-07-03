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07.07.17 | 11:05 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец Владислав Дулов завоевал золотую медаль на Международных детских играх
Дзюдоист из Уфы одержал победу на Международных детских играх в литовском городе Каунасе, сообщает пресс-служба администрации столицы.
Награда 14-летного спортсмена Владислава Дулова стала первой в копилке уфимцев. Его соперниками на пути к победе были поляк Пинтер, латыш Тадыс и литовец Сорочавас, которых уфимцу удалось мастерски одолеть.
Медаль Владиславу вручил президент комитета Международных детских игр Торстен Раш.
Успешно выступили в первый день соревнований и уфимские легкоатлеты. Антон Бахтин и Диана Абдуллина прошли квалификацию и сегодня поборются за места на пьедестале. Кроме того, сегодня же состоятся поединки среди дзюдоистов.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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